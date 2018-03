Skal oppgradere Kunsthuset

Nyheiter

Volda og Ørsta kunstlag skal i gang med eit oppgraderings- og ombyggingsprosjekt for Kunsthuset i Ørsta. Kunstlaget har fått tilsegn på utvida låneramme frå Sparebank1 Søre Sunnmøre, og søkjer no Ørsta kommune om kommunal garanti for ein auke i lånet som Kunstlaget har i banken.

– Nytt lån og gammalt lån er blitt slått saman til eit lån pålydande 750.000 kroner, heiter det i søknaden.

Bakgrunnen for det utvida låneopptaket er at Kunstlaget ønskjer å legge til rette for gode rammer for eit permanent Olav Strømme-galleri. Planen er at dette skal vere i 2. etasje i Kunsthuset.

– I tillegg er det av omsyn til driftskostnadane viktig å få isolert denne etasjen.

Prosjektet med å oppgradere Kunsthuset har ein kostnad på 705.000 kroner.