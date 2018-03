300.000 kroner til tiltak i gågata

Nyheiter

– Næringsfondet kan støtte både bedriftsretta tiltak og tilretteleggande tiltak. Tiltak kan vere investering i produksjonsanlegg og utstyr, profilering og merkevarebygging, produktutvikling, kompetanseheving, marknadsundersøking, bedriftsutvikling, rådgjeving eller liknande.

Formannskapet behandla tildeling for 2018 i sitt førre møte etter innstilling frå Ørsta Næringskontor. I år kom det inn sju søknader til fondet, og alle søkjarane har fått tildelt midlar.

Ombygging for Westre

A. Westre AS. skal i gang med ombyggingsprosjekt i eksisterande bakeri på Rystelandet for tilrettelegging av eit utsal og ein utleveringsstad direkte frå bakeriet. Dei er løyvd 50.000 kroner frå næringsfondet.

Inger Lise Strand held på å utvikle ein applikasjon til bruk i eit nettbasert forretningsprosjekt knytt til folk flest med behov for kjøp av tenester til private heimar. Strand vart løyvd 60.000 kroner til utviklinga.

Turistsatsing

Fjordscena AS med Thomas Ryste skal bygge båt for turisme, kurs og konferanse. Om alt går etter planen startar bygginga av båten om to månader. Fjordscena AS er løyvd 150.000 kroner.

Bakketunet på Bjørke skal oppgraderast for å kunne gje eit betre tilbod innan servering. Det vart søkt om midlar til utbygging av kjøkken og parkering, og det vart løyvd 90.000 kroner til tiltaket.

Rufo AS har søkt om midlar til eit prosjekt som skal resultere i ei fullautomatisert produksjonsline for å skreddarsy koffertar. Prosjektet er løyvd 150.000 kroner.

Fjord Exploring AS satsar på eit heilårstilbod med eigen båt for turistar på Hjørundfjorden. 150.000 kroner vart løyvd frå fondet.

Miljø og gjenvinning

Bøstrand Miljø og Gjenvinning AS skal opprette eit mottak for innsamling av motorsyklar/mopedar, bubilar og campingvogner. Tiltaket er løyvd 150.000 kroner.

Det vart og løyvd 100.000 kroner til ein post for administrativ tildeling. Desse tildelingane er på inntil 15.000 kroner.

Midlar til gågata

I saksutgreiinga vart det poengtert at det er behov for «frie» midlar i samband med ny sentrumsplan og satsinga på Vikegata, Svendsenhagen og Fontena. I tilrådinga til rådmannen var det sett av 300.000 kroner til tiltak i gågata.

– Dette er til dømes segl eller tak over plassen ved Svendsenhagen, pynting av Vikegata (sommar og jul), oppsetting av Fontena, planting i Svendsenhagen med meir.

Etter den første tildelinga i 2018 er det att ein rest på 333.000 kroner i næringsfondet.