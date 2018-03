Stengde vegar

Nyheiter

Fleire kommunale vegar har fått teleskadar, melder Ørsta kommune. Årsaka til skadane er den djupe telen som vert oppløyst i mildvêret. Per no er det to vegstrekningar som vert stengde: Strekninga frå skytebana og fram til Buset, og Arnebrauta på Aklestad i Bondalen. Kommunalteknikk er i gang med å utbetre teleskadar på fleire grusvegar, og kommunen bed om at bilistar tek omsyn for å unngå skader. Det kan vere til dels djupe spor i vegane grunna teleløysinga.