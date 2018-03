Snøras frå Risenosa

Nyheiter

Politiet melde tysdag ettermiddag om at det var gått eit snøras frå området Risenosa, aust for Viddal. Fjellet er 1.573 moh.

Per Åge Ferstad ved operasjonsentralen i Ålesund fortel til Møre-Nytt at det var folk som var på andre fjell i området som observerte snøraset, og som melde frå.

Naudetatar, frivillige ressursar og helikopter reiste til området.

- Tilbakemeldinga frå dei i helikopteret er at dei ser to personar som er nede ved raset som gir teikn tilbake med to fingrar og tommel opp. Det kan tyde på at det berre er dei to som har vore i området. Eg vil understreke at vi enno ikkje har vore i kontakt med dei to. Meldinga om raset fekk vi frå andre som observerte det. Men vi håper at dette er tilfellet - at ingen andre har vore i området, seier Ferstad.

På Twitter melder politiet klokka 17.50 at dei to personane er i ferd med å ta seg ut av skredområdet på eiga hand, og at det er stadfesta at det berre var dei to som var i området.

- Personane verkar å vere uskadde, melder politiet.