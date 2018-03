– Takk for innsatsen

Nyheiter

Takk til konfirmantar, foreldre og andre frivillige som har stått på for årets fasteaksjon til Kirkens Nødhjelp sitt arbeid. Fasteaksjonen er Noregs nest største dør til dør-aksjon, etter TV-aksjonen, og er ein landsdekkande aksjon. Aksjonen er eit stort apparat å sette i gang, og takka vere mange positive konfirmantar, foreldre og frivillige kom det inn over 100.000 kroner i Storfjord-, Hjørundfjord-, Vartdal- og Ørsta sokn til saman. Det er kjempeflott!

I tillegg er det i år mange som har støtta aksjonen med Vipps, i staden for å putte pengar på bøssa. Dermed har vi ikkje enno full oversikt over kor mykje som totalt kom inn på Fasteaksjonen i Ørsta, men desse tala skal komme etter kvart, fordelt på postnummer.

Reint vatn er noko av det vi menneske er mest avhengige av for å leve, og det er veldig vanskeleg å mangle vatn. Med fasteaksjonen kan vi bidra til at folk kan reise seg og få eit betre liv, og bidra til at Kirkens Nødhjelp kan vere raskt på plass ved krig og katastrofar.

Pengane som kjem inn, går til Kirkens Nødhjelps arbeid over heile verda. Du kan framleis støtte aksjonen direkte ved å:

o Nytte kontonummer 1594.22 87493

o Sende GAVE på sms til 2426 (200 kroner)

o Vipps: valfritt beløp til 2426