Fremjar motsegn i Smådalane

Nyheiter

Grunnlaget for motsegna er at naturfare knytt til at grunnforholda ikkje er tilstrekkeleg utgreidd og vurdert.

– Dersom det vert gjort ei tilstrekkeleg vurdering av far for områdeskred av kvikkleireskred, der konklusjonane vert innarbeidd i plankart og føresegner, fell grunnlaget for motsegna bort, heiter det i eit brev frå NVE.

NVE har også merknader til korleis omsyn til vassdraget i planområdet er løyst i planframlegget. NVE hadde ikkje innspel til planarbeidet ved varsel om planstart.

NVE gjer Ørsta kommune merksam på at mangelfult innspel frå NVE i samband med varlsing av planarbeidet ikkje fritek kommunen kommunen frå ansvaret om å sikre at planlegframlegget er tilstrekkeleg vurder i høve til potensielle farar.

– Som eit minimum må kommunen dokumentere kva kunnskapsom eventuelt finnast om grunnforholda i området, og om det ligg føre vurderingar av geoteknisk fagkunnig.