Nyheiter

Hornindal Høgre og Volda Høgre har starta arbeidet med nominasjon til kommunevalet i Nye Volda 9. september 2019.

Lokallaga til Høgre i Hornindal og Volda ønskjer å kome raskt i gang med nominasjon til kommunevalet i september 2019 og lokallagsstyra har peika ut følgjande medlemar til ei felles nominasjonsnemnd:

Volda: Jo Stian Tverberg, Jan Heltne og Peter Bjørneseth.

Hornindal: Anne Raftevold, Bjørn Lødemel og Thore Heggen.

Nominasjonsnemnda hadde konstituerande møte på Josybuda på Kalvatn 19. mars og sette opp ein framdriftsplan for nominasjonsprosessen i tillegg til å velje leiar og nestleiar. Vi er samde om å køyre nominasjonen i to fasar. Vi skal nominere ordførarkandidat 13. juni 2018 og resten av lista 13. november 2018.

Bjørn Lødemel vart vald til leiar og Jo Stian Tverberg vart vald til nestleiar i nominasjonsnemnda.

Nominasjonsnemnda har ei klar målsetting om at Høgre skal stille ei sterk liste ved kommunevalet i september 2019 og at Høgre skal få den første ordføraren i Nye Volda kommune. Vi skal legge til rette for ein open, konstruktiv og kreativ nominasjon som skal gje Høgre eit solid fundament inn mot valkampen og det politiske arbeidet i det nye kommunestyret. Nominasjonsnemnda ønskjer innspel på kandidatar frå begge kjønn, unge og eldre og med ulik bakgrunn. Frist for forslag på ordførarkandidat er 15. april. Bjørn Lødemel