Her blir det vegarbeid i år

Nytt av året er Møre og Romsdal fylkeskommune sitt fornyingsprogram for fylkesvegar. Det inneber at bereavna til vegen vert utbetra strekningsvis. I Ørsta og Volda er det fleire prosjekt som kjem inn under ordninga.

- Frå ein fagleg ståstad er vi svert glade for at fylkeskommunen prioriterer å bruke 50 millionar kroner i året på forsterkning. Asfaltering av veger med dårlig bæreevne gir kun ei kortvarig effekt. Dette programmet vil gi bedre effekt over tid og det kjem trafikantene til gode, seier avdelingsdirektør Ole Jan Tønnessen i Statens vegvesen i ei pressemelding.

Aktuelle prosjekt:

Ørsta

E39 Festøya ferjekai

Ny B-kai og pir. Ferdig i 2019.

Fv. 55 Steindølbrua ( Follestaddalen)

Nytt rekkverk, kantdragarar, betongreparasjon og slitelag på oppdrag frå Møre og Romsdal fylkeskommune

E39 Ørsta kollektivknutepunkt

Ny busshaldeplass. Mørebil-området blir rusta opp med grøntområde, benkar, leskur, sykkelparkering under tak og betre løyningar for mjuke trafikantar. Området får også nye gatelys.

Fv. 45 Vassendbrua (Åmdal)

Erstatte bru med rør på oppdrag frå Møre og Romsdal fylkeskommune.

E39 Osbrua

Erosjonssikring. Membran og slitelag på gangbrua

E39 Skorgebrua

Nytt rekkverk, kantdragarar og slitelag

E39 Liadalsbrua

Nytt rekkverk og kantdragarar

Fv. 66 Standal ferjekai

Nytt heissystem på oppdrag frå Møre og Romsdal fylkeskommune

Fv. 655 Tryggestad – Fivelstad ( Stranda)

5850 meter lang strekning i forsterkningsprogrammet, på oppdrag frå Møre og Romsdal fylkeskommune. Rensk og utbetring av grøfter, vegkantar og bankettar. Feristene skal oppjusterast. Utskifting av ein del stikkrenner og rekkverk. Forsterka bereevne

Volda

E39 Rotsethorntunnelen

Utbetring av tunnelen for å oppfylle tunnelsikkerhetsforskrifta.

Fv. 40 Folkestad ferjekai

Ny tilleggskai på oppdrag frå Møre og Romsdal fylkeskommune. Oppstart på slutten av 2018 eller i starten av 2019.

Rv. 651 Volda ferjekai

Nytt kaianlegg. Ferdig i 2019

Fv. 41 Stigebrua

Overflatebehandling på oppdrag frå Møre og Romsdal fylkeskommune.

Rv. 651 Krumsvikbrua

Nytt rekkverk, kantdragarar og dekke

Her er interaktivt kart frå Statens vegvesen kart