Har lest 7.500 timar i år

Fordelt på dei nesten 300 elevane, gir det eit snitt på over eit døgn per elev, med nasen nedi ei bok. Grunnen: Leselotteri.

Og nokre er meir ivrige enn andre.

– Eg har lest 86 timar, fortel Nadia Aarseth i sjetteklasse.

Ho er generelt glad i å lese, men sidan Leselotteriet tok til, har ho verkeleg gjort ein innsats.

Familien har attpåtil investert i ein eigen lesekrok i heimen, med ny lenestol, til glede for den leseglade og dei to systrene hennar.

– Men eg er nok den ivrigaste.

Og på skulen er det intern konkurranse, både mellom elevane sjølve, men også mellom klassene, for å få høgast mogleg snitt. Ei fjerdeklasse er i leiinga, med over 1.000 leste timar, og eit snitt på over 40 timar per elev.

Det er rektor Vidar Nupen som har smelt i gang ein skikkeleg lesekampanje, med premiar som står utstilt i glasmonter, til motivasjon og inspirasjon til alle elevane. Her er det både drone, kinobillettar, gåvekort, spel, fotballar, bøker og mykje anna som lokkar elevane til å lese enno meir. For kvar time lest kan dei levere inn eit lodd, signert av eit vitne som kan stadfeste at eleven har lest. Til påske vert konkurransen avslutta, og det vert høgtidleg trekning av premiane. Litt forenkla fortalt.

– Eg har lest i over eit døgn til saman, fortel Erik Aleksander Yksnøy.

– Eg er generelt glad i å lese, men det har vore ekstra motiverande med Leselotteriet, seier han.

Og også lærarane merkar at auka lesing gir auka prestasjonar i timane.

– Dei har forte flinkare å lese. Vi merkar at dei har fått opp leseforståinga si fordi dei har konsumert store mengder lesestoff, og dei har også utvikla fantasien. Det ser vi på oppgåver og når dei må utdjupe svara sine i timane. Så at dette har positiv effekt, det er heilt klart, seier lærar i 6A, Merete Snipsøyr.

Erik Aleksander Yksnøy kunne tenke seg å ha leselotteri heile året, men for denne gongen var det ein avgrensa periode mellom nyttår og påske.

Leselotteriet er frivillig å vere med på, så lenge det ikkje står lesing på timeplanen, men då er det snakk om maks ein time til saman i veka. Dei ivrigaste elevane les meir enn det.

– Eg har ein tendens til å bli liggande litt for lenge på senga og lese om kvelden. Då flyg timane, fortel Erik.

– Det er nokre som har tatt heilt av, kan Isabel Amdam fortelje.

Ho sjølv har også brukt nokre av friminutta på å sanke leseminutt. Om dei vil halde oppe den intense lesinga framover, er dei meir usikre på.

– Vi kan nok ikkje love at det vert like mykje, men litt meir enn før, kanskje. Det har vore veldig motiverande å ha Leselotteriet.

Merete Snipsøyr rosar også Ørsta folkebibliotek for å ha lagt godt til rette for dei lesehungrige elevane på Velle.

–Eg vil tru at dei har merka dette godt på utlånstala sine. Dei har vore utruleg hjelpsame med å lage til bokkasser med ulike typar bøker i til oss. Det er store mengder som er konsumert, og i eit vidt spekter av sjangrar. Dette er noko vi heilt klart må prøve igjen. Og så håper vi at det også kan motivere andre skular til å prøve det same. Vi opplever i alle fall at utbyttet har vore stort.