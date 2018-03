Får til saman ein million kroner

Nyheiter

For tredje gong har det vore mogleg å søke om tilskot til istandsetting og vedlikehaldstiltak gjennom Fylkeskommunen og Riksantikvaren. Av ni søkarar har sju fått tilskot. Totalt er det ein million kroner som blir fordelt på sju fartøy. M/S Hindholmen har fått tildelt 115.000 kroner og M/S polarstar har fått tildelt 150.000 kroner.

- Vi er godt nøgde med at vi kan dele ut tilskot til sju fartøy som alle har ein viktig kulturhistorisk verdi for fylket vårt. Vi legg vekt på fartøy som allereie er verna, og har eit godt støtteapparat ikring seg. Samstundes er det viktig at tiltaka er realistiske og gjennomførbare, seier Marit Nerås Krogsæter, leiar i kultur- og folkehelseutvalet.