Her kjem det ein ny kafé

Nyheiter

Snart kan det lukte både sosekjøt og kjøtkaker i gågata. Og lukta vil kome frå den nye kafeen som snart opnar i gågata i Ørsta.

Kafeen har namnet Gågata Cafe, og bak etableringa finn ein Yada Larsen og Tor Øyvind Larsen. Sistnemnde skal vere dagleg leiar. Lokalet for den nye kafeen er det same som Westre Konditori heldt til i for nokre år tilbake.

Tradisjonell

Møre-Nytt har ikkje klart å kome i kontakt med kafedrivarane som no driv og pussar opp for fullt. Men ifølgje gastronomiske opplysningar vi sit inne med skal det i kafeen satsast både på tradisjonell husmannskost i tillegg til ein del asiatiske variantar. Også slikt som ungdommen likar.

Dagleg leiar Tor Øyvind Larsen er mannen som sidan sommaren 2016 har drive Rjåneskroa på Rjåneset der den pensjonerte forpleiningssjefen, med nær førti års erfaring frå Nordsjøen, har laga solid husmannskost der potetball-dagen kvar torsdag var ein innertiar.

No vert konseptet flytta til Ørsta sentrum, sikkert til glede for mange som framleis synest at ein middag utan poteter ikkje er ein skikkeleg middag. Og som vil ha eit alternativ til det andre som vert servert i Ørsta.