Køyrde frå Ørsta til Volda med 1,1 i promille

Nyheiter

Hendinga som mannen var sett under tiltale for skjedde natt til søndag 4. februar i år. Ifølgje tiltalen køyrde mannen utan gyldig førarkort og han var ruspåverka då han vart stoppa av politiet i Volda. I Søre Sunnmøre tingrett kom mannen med ei atterhaldslaus tilståing.

Utandingsprøve som vart teke av mannen om lag 50 minutt etter køyring viste ein alkoholkonsentrasjon på 0,57 milligram per liter luft. Dette svarar til ei promille på om lag 1,14. Retten har og lagt vekt på at køyringa fann stad i tettbygd strøk.

– Retten viser vidare til at den sikta har køyrt ei relativt lang strekning før han vart stoppa i Volda, og då frå Ørsta til Volda. I tillegg skal det i straffeskjerpande retning takast omsyn til at den sikta køyrde utan gyldig førarkort, som i seg sjølv talar for at den sikta utgjer ein trafikkrisiko.

I Søre Sunnmøre tingrett vart mannen dømd til atten dagar i fengsel, og han må betale ei bot på 24.000 kroner. Mannen er og pålagt ein sperrefrist for erverv av førarkort i 22 månader.