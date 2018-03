Bjørdal ut av styret

Nyheiter

– Eg har vore styremedlem, fyrst i Helse Sunnmøre, og der etter i Helse og Møre og Romsdal i til saman tolv år. Når vi då veit at folk gjennomsnittleg sit i fire til seks år i slike verv, har eg forståing for at eg vert skifta ut, seier Petter Bjørdal.

Han meiner det for han har vore eit privilegium å ha vore med i styret i helseføretaket.

Lærerikt

– Det har vore utruleg lærerikt, interessant og gjevande. Eg har mest berre positive erfaringar, seier Bjørdal.

Han løyner ikkje at det har vore konfliktar. Store underskot skulle dekkjast inn og det har vore lokaliseringsstridar. Det har vore konfliktar mellom han som styremedlem som skal arbeide for helseføretaket i heile fylket, og press frå lokalsamfunnet som meiner han betre må ta vare på interessene til pasientane i hans lokalsamfunn.

– Det er ikkje tvil om at eg har kjent press. Då har det vore viktig at eg har hatt erfaring frå fylkespolitikken, der eg har lært fylket å kjenne, og kva konfliktliner som er rådande, seier Bjørdal.

Suksess

Han insisterer på at helseføretaksmodellen har vore ein suksess for folkehelsa.

– Vi skal hugse at det var i snitt 250 ventedagar på sjukehusa då fylkeskommunen var eigarar av sjukehusa. Etter at føretaksmodellen kom, har ventetidene gått ned. Vidare har tilboda vorte spissa. Noko har vorte desentralisert, som dialysebehandlinga. Andre område har vorte meir sentralisert, som kreftbehandling. Dette har vore grep som har gjort behandlinga betre, seier Bjørdal.

Han peikar også på at sidan føretaksmodellen kom, har den gjennomsnittlege levealderen i Noreg auka med over to år.

– Føretaksmodellen og arbeidet på sjukehusa skal sjølvsagt ikkje ha æra åleine, men at det har vore medverkande, er eg ikkje i tvil om, seier Bjørdal.

Takknemleg

Personleg er han takknemleg for at han har vore med i styret i helseføretaket i tolv år.

– Det har vore lærerikt, og hjelpt meg i arbeidet også som VØR-leiar. Når du får arbeide så tett på ein stor organisasjon som helseføretaka er, er det mykje kunnskap og erfaring du kan ta med deg i ditt sivile arbeid, seier Bjørdal.

Han er også glad for at han har fått arbeide med å jamne ut skilnader i helse-Noreg.

– Det er kanskje den største suksessfaktoren: at der det før var store ulikskapar i behandlingstilbod, er det no langt mindre skilnader, seier Bjørdal.

Heilt nytt styre

Det er styret i Helse Midt-Noreg som har peika ut det nye styret for Helse Møre og Romsdal. Med i styret er Ingve Theodorsen (ny styreleiar). Tidlegare stortingsrepresentant May Helen Molvær Grimstad blir ny nestleiar. Vidare Toril Forbord, Bjarne Storset og Nils Kvernmo. Dei tilsette sine representantar Anette Lekve, Jan Arve Antonsen og Mikal Gjellan held fram som før. Den nye styreleiaren, Ingve Theodorsen har bakgrunn frå Statoil.