Byggjer nytt inngangsparti på rådhuset

Nyheiter

Ørsta rådhus vil dei neste månadane vere under ombygging, mellom anna for å imøtekome krav om brannvarslingssystem, ventilasjon og adgangskontroll. Servicekontoret er første steget i prosjektet. Dette inneber at delar av underetasjen og inngangspartiet vil vere stengt og under utbetring fram til september 2018, opplyser Ørsta kommune på sine heimesider.

Servicekontoret vil i denne perioden flytte ut av sine lokale, og til oppsida av rådhuset, der inngangen var i «gamle dagar».

Det er Ivar Aambakk AS som skal vere totalentreprenør på prosjektet, og dei signerte denne veka kontrakt med Ørsta kommune om ombygging av underetasjen og inngangspartiet på Ørsta rådhus.