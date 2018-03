Barstadvik kan også få fiberutbygging

Nyheiter

– Det er på tide at vi får raskare internett i Barstadvik. Nettet er veldig ustabilt og i periodar veldig treigt. Slik kan det ikkje vere, seier Kjell Arne Sætre.

Saman med Hallstein Barstad har Sætre teke initiativ for å få Tussa til å byggje ut fiber i Barstadvik. På eit folkemøte i starten av februar, om kven som skal eige den nedlagde skulen, orienterte Sætre og Barstad om moglegheita for fiber, og det vart lagt ut lister på Coop-butikken der interesserte kunne skrive seg på.

– Interessa ser bra ut. Til no har vel halvparten av husstandane i bygda skrive seg på og såleis sagt at dei kan vere interesserte i å få fiber i heimen sin, fortel Kjell Arne Sætre.

– Det er på høg tid at vi får fiber i Barstadvik no. Dagens internett gjennom telefonnettet er veldig ustabilt, og slik har det vore lenge. Når det er mykje trafikk på nettet vert internett-hastigheita låg. Dette fører til stor irritasjon, fortel Sætre.

Oppmoding

Han oppmodar flest mogleg om å melde si interesse for raskare internett slik at Tussa kan sjå verdien og nytta av å få bygt ut fiber i Barstadvik.

– Får vi fiberutbygging, vil dette vere eit løft for bygda, noko som sjølvsagt vil vere positivt på fleire måtar, seier Sætre.

Han vonar at eit prosjekt med utbygging kan verte realisert innan rimeleg tid.

Positivt

Ivar Driveklepp, adm. direktør i Tussa IKT, synest det er positivt at det er teke initiativ for fiberutbygging i Barstadvik. Men han seier det kan vere utfordringar utanom det vanlege knytt til utbygging i regi av Tussa IKT i dette området. Det er fordi Tussa i dag ikkje har fiber langs Vartdalsstranda.

– Skal vi då få lagt fiber i Barstadvik, må vi anten hente dette frå andre delar av Ørsta eller gjennom sjøkabel frå andre sida av fjorden, nærare bestemt Korshamna på Hareid. Difor er fiberutbygging i Barstdavik meir krevjande enn andre stader, seier Driveklepp.

Han avviser likevel ikkje ei utbygging og set stor pris på initiativet frå bygda.

– Målet vårt er at flest mogleg også i Ørsta skal få tilgang til fiber. Difor har vi også etablert ein dugnadsmodell. Vi kan ta ein runde for folket i Barstadvik og sjå på interessa og kostnadene, og deretter legge fram eit reknestykke for ein dugnadsmodell, seier Ivar Driveklepp.