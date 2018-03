Samlar troppane i Tussatun

Nyheiter

Det seier salssjef bedriftsmarknad i Tussa-24, Margrethe Heltne Hovde.

Når nokre flyttar ut, flyttar andre inn. Mørenett er no på veg inn i lokala til Tussa i Dragsund, og då tok Tussa-24 turen andre vegen og flytta frå Dragsund til Tussatun i Hovdebygda. 22 tilsette har denne veka funne seg til rette i sine nye kontor. I tillegg skal også Tussa Energi sine tilsette som i dag held til på Haugen, tilbake til Tussatun før sommaren.

– Vi ser store fordelar med dette. No held vi til i same hus som Tussa IKT, som vi samarbeider tett med, og også dei andre i morselskapet vårt, held marknadssjef og ansvarleg for privatmarknaden, Lise Ulstein, fram.

– Men det er viktig å understreke at vi skal vere like synlege i ytre som vi har vore før. Heile Sunnmøre er vårt område. Kundane skal ikkje merke noko av at vi har flytta. Det er korte avstandar, og raskt å svippe seg gjennom Eiksundtunnelen ved behov.

I Tussakonsernet har dei også to kundesenter, Tussa Energi og Tussa-24. Også desse er no samlokaliserte, noko dei ser på som svært positivt.

– Dette er veldig kjekt for samarbeidet internt. No kan vi bli endå betre på kundesørvis, seier adm.dir. Per Are Sørheim, om deira allereie prisvinnande kundesørvis, som har henta heim prisen for beste kundesørvis i energibransjen.

Tussa-24 driv med sal av energi, og er også dei som står for profileringa av Tussa.

– Det er viktig for oss å vere synlege. Vi har 80 prosent av marknadsdelen på Sunnmøre, men det er inga kvilepute. Vi har store konkurrentar i både Fjordkraft og Norgesenergi. Vi må vere dyktige heile tida, det er ikkje nok å vere lokale. Vi må vere profesjonelle, seier leiarane i Tussa-24.

I fjor selde dei 577 GBH med kraft. Ein liten nedgang frå året før.

– Næringslivet har vorte flinkare å spare. Det har vore tronge tider, men det viktige for oss er at vi ikkje har mista dei som kundar.

Omsetninga var på 212 millionar kroner.

– Vi er store på Sunnmøre, og det har vi tenkt å halde fram med. Å flytte inn på Tussatun vil vere positivt. Her er det høg takhøgde og eit godt miljø. Det skal også Tussa-24 dra syngerigar av, seier Sørheim.