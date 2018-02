– Vi må til Ørsta for å finne snø

Nyheiter

– For vår del har det vore veldig godt besøk, og dette har vore ei av dei betre vinterferievekene vi har hatt, seier dagleg leiar Frank Harald Velle ved Ørsta skisenter.

– Tredje turen i år

Gjennom heile vinterferieveka har det vore ein jamn straum av folk som har lagt turen til skisenteret i Ørsta. Laurdag var det god stemning både blant dei som rann i trekka og dei som tok seg ein pust i bakken. Margaret Bjerkvik, Sofie Vik og Emma Vik var nokre av dei som tok seg tid til ei matpause mellom øktene.

– Det er ikkje så ofte at vi er her, men no er det tredje turen i år. Så får andre definere om det er ofte, seier Margaret med eit smil.

– Vi bur i Ulsteinvik og då må vi ta turen til Ørsta for å finne snø. Når vi skal på ski reiser vi hit. Som halvt ørsting er det også her eg har stått på ski i min ungdom, seier Bjerkvik.

– Må til Ørsta

Dei tre blide jentene var ikkje dei einaste som hadde teke turen gjennom Eiksundsambandet laurdag for å nyte godt av det kvite gullet i Ørsta. Familien Hauge hadde valt å ta med seg langrennsskia og nytta løypene på Bondalseidet.

– Dette er ein vinterferietur og med gode snøforhold legg vi turen hit. I dag vart det ein tur på rundt ein og ein halv time, og det kan godt hende at det blir ein ny tur i morgon, sa Ole Christian Hauge med eit smil.

Familien er busett i Ulsteinvik, og reiser til Ørsta når dei skal ha ski på beina.

– Vi må det fordi det ikkje er eit snøflak å finne i Ulsteinvik, men vi trivst her.

God sesong

Med stabilt vêr så langt denne vinteren har det blitt mange gode dagar for Ørsta skisenter så langt denne sesongen.

– Gjennom vinterferien har vi hatt drift på heile anlegget, noko som vi ikkje alltid har klart. Med heile anlegget ope får vi ein fin flyt av gjestar. Sjølv om det har vore godt med folk har dei ikkje måtte stå i kø. Når alt er i gong så svelle systemet unna køane, og gjestane renner omtrent rett gjennom slusene.

Med andre ord har skisenteret fått ein vinter som dei hadde drøymt om på førehand.

– Vi har fått produsert ein god kunstsnøsole nedst i anlegget. Vi opna anlegget i slutten av november i fjor og har hatt det ope sidan. Framover ser det også lovande ut med tanke på vêret, og vi har trua på at dette blir ein veldig god sesong for oss.

– Det er mykje som skal til for at det ikkje blir gode forhold i påska også?

– Ja. Vi har litt over to meter snø i Nottane. I tillegg har vi ein god kunstsnøsole. Det skal bra mykje mildvêr til viss det skal skjere seg forholdsmessig. Vi har og ein liten haug med snø til å supplere med om mildvêret skulle kome, men det ser veldig bra ut.

Noko som skisenteret også har lagt merke til er at mange har valt å halde seg i regionen i vinterferien.

– Mange av dei som har lagt turen til oss for å stå på ski har ikkje vore ørstingar. Det er kjekt å sjå at også dei utanfrå finn vegen til oss, og vi prøvar å legge forholda best mogleg til rette for at dei skal ha det kjekt her, seier Velle.