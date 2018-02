Snur om barnehagestenging

Nyheiter

Seksjonsleiar barnehage, Reidun Mo, har i samarbeid med styrarane i dei kommunale barnehagane, valt å reversere tiltaket om å stenge dei kommunale barnehagane i Ørsta i juli.

Det skriv Mo sjølv i eit innlegg på heimesidene til Ørsta kommune.

- Dette skjer sjølv om vi meiner at dette er det tiltaket som råkar færrast. Å finne andre tiltak er vanskeleg utan å råke dei som treng det mest, skriv Mo.

Dei kommunale barnehagane vil med dette halde ope som vanleg i juli. Det betyr at barnehagane vert stengt berre dei to siste heile vekene, slik det kjem fram av kommunen sine vedtekter.

Dei kommunale barnehagane vil med dette halde ope som vanleg i juli. Det betyr at barnehagane vert stengt berre dei to siste heile vekene, slik det kjem fram av kommunen sine vedtekter.

Vidare: "Seksjon barnehage greier ikkje å løyse dette aleine. Vi treng å spele på lag med eigarane våre - kommunestyret. Det skjer mykje positivt i kommunen vår, men kostnaden for dette går ut over den ordinære drifta av tenestene. Korleis kan vi møte dette i fellesskap utan å bryte lover og avtalar?"

Vidare: "Seksjon barnehage greier ikkje å løyse dette aleine. Vi treng å spele på lag med eigarane våre - kommunestyret. Det skjer mykje positivt i kommunen vår, men kostnaden for dette går ut over den ordinære drifta av tenestene. Korleis kan vi møte dette i fellesskap utan å bryte lover og avtalar?"

Dei kommunale barnehagane gir tilbod til rundt 342 barn.

- Ørstabarnehagen står for kvalitet, og det skal han framleis gjere. Men kvalitet kostar, og den økonomiske ramma som seksjon barnehage fekk for 2018 er for låg for å yte ei kvalitativ god teneste for barn og føresette, held Mo fram.

- Skal barnehagane spare pengar må det enten gå utover bemanning og pedagogtettleik, eller det må byggast ein ny og stor barnehage.

Reidun Mo skriv vidare at seksjon barnehage set pris på - og treng føresette som engasjerer seg både i barnehagen sitt innhald og i den økonomiske drifta.

- Og vi treng tilsette som har fokus på nærvær. Og vi treng ein eigar som har tillit til at vi i seksjonen gjer kloke val og vurderingar i tråd med fastsette lover og vedtekter, og har tru på dei behova vi legg fram. 2018 vert eit stramt år, men gjennom samarbeid med alle partar vil vi prøve å halde den ramma vi har fått, avsluttar Mo.

Seksjon barnehage har fått ei ramme på 91 millionar kroner. Dette skal fordelast både på kommunale og private barnehagar.