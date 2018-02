Reagerer på kostnad for utsiktsrydding på Sæbø

Nyheiter

– Vi kan ikkje sjå nokon rimeleg grunn for at utsiktsryddinga skal bli så kostnadskrevjande, seier landbruksdirektør Frank Madsøy i eit brev til grendelaget.

Skrivet er eit avslag på ein søknad frå grendelaget om utsiktsrydding ved Prestegardsskogen på Sæbø.

Hausten 2016 fekk grendelaget 65.000 kroner frå Fylkesmannen for å rydde i same område. No har grendelaget søkt om ei tilleggsløyving på 250.000 kroner.

– I søknaden frå 2016 var kostnadsgrunnlaget 130.000 kroner som svarar til 10.000 kroner per dekar. Med beløpet i søknaden om tilleggsløyving på 250.000 kroner stig prisen med 19.230 kroner per dekar, seier landbruksdirektøren.

Han seier altså nei til meir pengar for å rydde skog. Grendelaget har høve til å klage på avgjerda. Av retningslinene frå departementet går det fram at tiltak som er låge i høve tal dekar skal prioriterast for løyving.