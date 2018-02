Her må dei vente på 4G

Nyheiter

I fjor lovde Telenor at 4G-dekninga i bygdene ved Norangsfjorden skulle kome på plass i løpet av 2017. Møre-Nytt har fått tips om at det framleis ikkje er 4G-dekning i Norangsfjorden, og det stadfester også dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor.

– Vi har hatt eit stort prosjekt med å oppgradere mobilnettet i 2017. Prosjektet har vore veldig ambisiøst og vi såg at nokre stasjonar kom til å bli forskyvd inn i 2018. I dette området gjeld det to stasjonar der vi fekk tekniske utfordringar med samband og master. Vi vil ha ei god løysing når vi først bygger, og difor har arbeidet blitt litt utsett. Dei nye stasjonane vil kome på plass i løpet av sommaren. Om det vil seie mai eller august har eg ikkje detaljar på no, men det skal vere på plass innan slutten på andre kvartal i år, seier Amundsen.

Det er mobilsendarane på Hustadnes, Melsnakken og Øye Telenor skulle oppgradere til 4G.