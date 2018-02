- Pass på friluftsområdet

Nyheiter

Debatten går om den nye rassikringsvollen øvst på Vallabøen. Huseigarar reagerer på at dei skal betale for eit tiltak dei meiner dei ikkje har vore presenterte for. Kommunen argumenterer for tryggleik, men også for dei positive sidene ved å få opp ein slik vernevoll. Her skal det bli gangveg og høve til mykje god trim, vert det sagt frå kommunen.

Arne Ola Grimstad peikar på at Vikemarka skule på 90-talet vedtok at skulen skulle verte ein friluftsskule.

– Det skulle satsast på uteliv i stor stil. Ymse aksjonar finansierte mykje godt og flott utstyr til friluftsliv, og i fleire år hadde sjuande klasse tre timar i veka med obligatorisk utetimar med ymse aktivitetar, seier Arne Ola Grimstad, tidlegare lærar ved Vikemarka skule.

– Kommunen var involvert i desse prosjekta, i og med at Vikemarka skule fekk fritt leide til å nytte ein kommunal eigedom øvst på Vallabøen til det dei ville. Her vart rydda eit fantastisk flott område mellom store gran- og lerketre; her vart det bygt gruer, laga brønn av uthola trestamme, lagt opp med friskt vatn frå ein bekk. Her var amfi for samling og undervisning, og elevar, saman med lærarar, veda skog i stor stil, og det vart kappa og kløyvde massevis av ved som vart stabla og lagra her til gruene og andre bålplassar, seier Grimstad.

Området er framleis i bruk, men i følge Grimstad har det vore ein kamp heile tida for å halde vekke kratt og buskar.

–Det har også vore stort behov for eit planert område, der skulen kunne sette opp dei store lavvuane sine, til bruk både sommar og vinter, seier han.

Når no kommunen går i gang med vernevollarbeidet, og mange maskiner kjem i arbeid her, burde ein hjelpe til og få lagt til rette eit skikkeleg friluftsområde for skulen, barnehagane og andre, meiner han.

– Få planert eit område for lavvuar, og gjere tilkomsten frå vegen lettare. No er han så å seie attgrodd. Eg veit ikkje akkurat kvar den nye vollen er planlagt, men eg fryktar det flotte området skulen har hatt hand om og brukt mykje i meir enn to tiår, vil verte radert bort når maskinane set i gang med voll-arbeidet. Difor, Ørsta kommune, få kontakt med Vikemarka skule for å få lagt ein enkel plan for eit praktisk, nært og flott friluftsområde, oppmodar Arne Ola Grimstad, tidlegare lærar ved Vikemarka.