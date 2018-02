Klart for ny ølfest

Nyheiter

Bryggarlauget for Ørsta og Volda står bak ølfesten på Ørsta kulturhus neste laurdag, 3. mars. Det var null problem å få folk til å vere med, både som deltakarar og publikum.

– Dette ser veldig bra ut. Denne gongen er arrangementet ope for alle. Alle billettane vart utselde, men no har vi lagt ut nokre ekstrabillettar, fortel Eirik Hoem. Han vart denne veka på årsmøtet attvald som leiar for Ørsta og Volda Bryggarlaug.

Tre klasser

I fjor heldt bryggarlauget eit prøvearrangement i Åmdalen. No legg ølbryggarentusiastane lista høgare, og inviterer altså til den første offisielle bryggarmeisterskapen på Søre Sunnmøre. Dette handlar om å konkurrere i tre klasser. I den eine skal seks kvalifiserte dommarar frå Norbrygg, norsk hjemmebryggerforening, på vitskapleg vis kåre dei tre beste ølsortane etter å ha smakt seg gjennom all øl.

– Deretter skal publikum bestemme kva øl som er best. Dei med flest stemmer vinn, fortel Eirik Hoem. I den tredje konkurransen skal den som har den finaste presentasjonen av ølstanden sin kårast.

18 ølbryggarar er påmelde, og kvar bryggar kan ta med seg to ølsortar for bedømming. Deltakarane kjem til å kome både med tradisjonelt heimeøl og spesialøl av ulike variantar.

– Mangfaldet vert nok stort, og eg håper meisterskapen vil vise at det vert laga mykje godt øl i området vårt, også for dei som ikkje likar tradisjonell pils, seier Hoem.

Han fortel at dei har lagt ned mykje arbeid for eit mest mogleg profesjonelt arrangement. Hoem, som sjølv skal delta med to mørke ølsortar, gler seg til meisterskapen.

– Dette skal verte moro. Ølbryggarmiljøet i vårt område er stort, og det er på tide at det vert halde eit slikt ølbryggar-arrangement, slik at vi får bygge endå meir opp rundt interessa, seier Hoem.

Bryggarlauget har kring 50 betalande medlemmer dette året. Hoem trur det er like mange ølbryggarar som ikkje er medlem i laget.

Det er 18 års aldersgrense på arrangementet på kulturhuset, og det vert ikkje selt øl under meisterskapen. Men heimebryggarar serverer smaksprøver i utdelte glas. Når dørene stenger seint om kvelden, tek Hotell Ivar Aasen over stafettpinnen med m.a. pub i lobbybaren.