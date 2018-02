– Inspirerande for oss

Nyheiter

– Vi har hatt fokus på det motoriske her i barnehagen. Høgskulen i Volda brukar å ha eit opplegg kvart år, og då har vi fått brukt å få vere med. Der har vi vore mellom på skidagar der det har blitt laga til ulike løyper med utfordringar for ungane. Her har dei fått hoppe, kasta lasse, fotballbane og eventyrløype, seier styrar Arnt Helge Bjerknes i Mosmarka barnehage.

Det er seksklubben i barnehagen som har fått lov til å vere med samlingane i Volda. I år var dei på Krøvelseidet.

– Det er veldig kjekke dagar. Vi kjem med grunnpersonale, men i tillegg er det studentar som hjelper til. Ungane har difor alle ein vaksen kvar med seg, seier Heidi Myhre som organiserer deltakinga frå barnehagen si side.

Med mange unge i sving på Krøvelseidet vil det og variere kva erfaring dei har med skiaktivitetar.

– Ein av ungane hadde sin første dag på ski. Studenten som var med denne guten sa at det var heilt utruleg og at ho ikkje hadde trudd det. Kommentaren frå guten på slutten av dagen var: Kan ikkje vi fare på ski i morgon også, seier Myhre.

Mosmarka barnehage sett pris på at Høgskulen i Volda tek dei med i denne type aktivitet.

– Vi tykkjer det er kjekt at Høgskulen lager til slike dagar og tek med oss som har studentar gjennom heile året, seier Bjerknes.

I tillegg til skidagen har Mosmarka barnehage også vore i Idrettsbygget i Volda i regi av Høgskulen.

– Det er veldig kjekt å kunne vere med og lære. Vi har gymsal sjølv og legg opp mykje motoriske aktivitetar der. Gjennom slike dagar får vi nye impulsar og idear for kva vi kan gjere i vår eigen gymsal. I tillegg er det ein spennande og ny arena for ungane.

For Mosmarka barnehage er det viktig at ungane er i aktivitet og har glede av å vere på tur.

– Vi får følgje ungane frå dei er veldig små til dei skal over i skulen. Vi ser at det er samanheng mellom å vere fysisk aktivi og språk og konsentrasjon når dei skal gjere andre oppgåver, seier Bjerknes.