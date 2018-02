Vartdal Plast køyrer elektrisk

Nyheiter

– Selskapet investerer i Tesla Semi for å vere med i den rivande utviklinga som skjer på alternative energikjelder på transportsida. Elektriske køyretøy vil bidra til meir miljøvenleg transport og vil vere med på å redusere utslepp per transportert vare betydeleg, heiter det i ei pressemelding frå selskapet.

Selskapet jobbar aktivt med å utvikle løysingar som bidreg til mattryggleik og energisparing.

55 vogntog

I konsernet eig Vartdal Plast 55 vogntog som dagleg transporterer varer fram til kundane.

– Vi skiftar årleg ut fleire køyretøy for å sikre at bilane våre held tritt med utviklinga innanfor miljø og utslepp. Når Tesla no har kome med eit heilelektrisk alternativ, trur vi dette er starten på ein ny æra innanfor miljøvenleg transport. Denne utviklinga vil vi sjølvsagt vere med på, seier Jan Endre Vartdal, dagleg leiar i Vartdal Plastindustri AS.

Vartdal Plastindustri AS (Vartdal Plast) produserer lette produkt innan emballasje og byggevarer i EPS (ekspanderbar polystyren). Produkta sikrar mellom anna fersk fisk verda rundt og varme bustader i heile Noreg.