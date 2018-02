Omkom ved Eiksundbrua

Nyheiter

Det var måndag ettermiddag at ulykka skjedde. Ein personbil og ein varebil kolliderte. Ein eldre mann er stadfesta omkomen av politiet. Politiet melder at to bilar var involverte i ei trafikkulykke ved Eiksundbrua. Ulykka skal ha skjedd på Eiksund-sida av brua. Alle naudetatar er på veg. Vikbeladet-Vestposten melder at det er lange køar på begge sider av ulykkesstaden.

Det har i ettermiddag også vore ei alvorleg trafikkulykke ved ferjekaia på Sulesund. Ein person er stadfesta omkomen, melder smp.no.

Det er lange køar ved ulykkesstaden ved Eiksundbrua, og det er venta at det vil ta tid før det er normal trafikkavvikling igjen.