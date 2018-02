Nyheiter

Sæbø dampskipsekspedisjon har søkt Ørsta kommune om fritak frå eigedomsskatt. Kommunestyret skal handsame saka 15. februar. I tilrådinga frå administrasjonen vert stiftinga friteke for eigedomsskatt. I sakspapira vert poengtert at verksemda først og fremst driv samfunnsgagnleg og at drifta framstår som ikkje-kommersiell.