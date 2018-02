Hadde 200 gram amfetamin

Nyheiter

Ein mann i 40-åra, busett i Volda kommune, er sett under tiltalte ved Søre Sunnmøre tingrett for grov narkotikakriminalitet. I 2016 skal mannen ha henta cirka 200 gram med amfetamin på ei adresse i Volda kommune og avlevert delar av amfetaminen til ein annan person. Hendinga skal ha skjedd i juli 2016. Då mannen vart arrestert av politiet, same dag som avleveringa skal ha skjedd, oppbevarte mannen cirka 55 gram amfetamin i bilen sin ifølgje tiltalten. I tillegg oppbevarte mannen 240 tablettar ritalin og 1,2 gram hasj. Mannen er og tiltalt for bruk av narkotika.

I tillegg er mannen tiltalt for å køyre ein privatbil som ikkje var lovleg registrert og påsett lovlege kjennemerker, og for køyring utan gyldig førarkort.

Lovbrota i tiltalen har ei strafferamme på over seks år i fengsel.