460.000 til gang- og sykkelveg ved Dalane skule

Det kjem fram i eit tildelingsbrev sendt til kommunen.

Vegvesenet har fått 76,4 millionar kroner over budsjettet frå Stortinget til gang- og sykkelvegar i kommunar og fylkeskommunar. Til saman kom det inn søknader på opp til om lag 273 millionar kroner, og vegvesenet har no prioritert søknadene, der gang- og sykkelveg ved Dalane skule får 460.000 kroner.

Midlane vert løyvde over statsbudsjettet for å bidra til raskare gjennomføring av tiltak som aukar framkommelegheita for gåande og syklande gjennom å stimulere kommunar og fylkeskommunar til å prioritere tiltak for auka sykkelbruk.

Tilskotet vil bli utbetalt i tråd med framdrifta til prosjektet, og i sin heilskap når tiltaket er ferdigstilt.

Søkjarar som får tilskot i 2018 skal rapportere om status per 30. april og 31. august. Ferdigrapport for ferdigstilt tiltak skal bli levert innan 20. november.