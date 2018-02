Samde om forkøyrsveg

Nyheiter

Statens vegvesen har rådd til at fv. 45 frå Brautaset i Ørsta til rundkøyringa på Heltne i Volda (vegen over Krøvelseidet) vert forkøyrsveg.

Lensmannen i Ørsta og Volda, Guttorm Hagen, støttar dette. Han skriv at vegen fungerer som samleveg og at det er naturleg at vegen vert skilta som forkøyrsveg. Han viser mellom anna til at trafikkmengda har auka både på fylkesvegen og sidevegane, og at slik skilting vil vere eit av fleire tiltak som kan gje betre trafikktryggleik og smidig trafikkavvikling. Han legg til at både ordførar i Volda og lensmann i Volda har gått inn for slik regulering for fleire år sidan.

Også Volda kommune ved kommunalteknisk avdeling støttar framlegget frå vegvesenet.

– Dette vil gi betre trafikkavvikling og vere eit naturleg tiltak for heile vegen som samleveg, skriv sakshandsamar Edvin Løfoll i Volda kommune i høyringssvaret til Statens vegvesen.