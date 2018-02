Høyr Thorvald Stoltenberg

Nyheiter

Stoltenberg vil gje eit innblikk i norsk utanrikspolitikk frå den andre verdskrigen fram til slutten av den kalde krigen. Forelesinga er på engelsk og er open for alle.

- Vi er stolte og takksame for at Stoltenberg kjem til Volda. Stoltenberg har vore ein av dei leiande politikarane og diplomatane i norsk utanrikspolitikk etter andre verdskrigen. Stoltenberg si breie erfaring, også som fredsmeklar for FN og som president i Noregs Røde Kors, gjer at han har ein unik kunnskap og fagleg tyngde innan emnet vårt om media og den kalde krigen. Studentane våre er svært heldige som får møte Stoltenberg, seier dekan Audhild Gregoriusdotter Rotevatn ved Avdeling for mediefag.

Thorvald Stoltenberg

Stoltenberg si forelesing har tittelen «The Long lines from the Second Wold War and to the end of the Cold War: Norwegian Foreign Policy and the Media». Forelesinga er tysdag 6. februar i store auditorium i Berte Kanutte-huset.

– Stoltenberg har spelt ei sentral rolle i norsk utanrikspolitikk i denne perioden, og det er ei fjør i hatten for oss og for Høgskulen i Volda å få han hit til opninga av kurset. Det blir spennande å høyre om Stoltenberg kan gje oss ny kunnskap om det som skjedde bak kulissane, ting som i si tid ikkje kom ut til avisene.

Stoltenberg har ei lang og svært innhaldsrik karriere som politikar og aktør på den internasjonale arenaen, og han har i fleire periodar hatt sitt virke i område som var sterkt prega av spenningane mellom stormaktene i den kalde krigen. Stoltenberg tok til i Utanriksdepartementet i 1958. Han gjorde teneste som visekonsul i San Francisco frå 1959 til 1961 og som ambassadesekretær i Beograd frå 1961 til 1964. Stoltenberg var forsvarsminister i perioden 1979 til 1981 og utanriksminister i åra 1987 til 1989 og 1990 til 1993. Som utanriksminister tok Stoltenberg i 1992 initiativ til Barentssamarbeidet. Han var FN sin fredsmeklar på Balkan frå 1993 til 1996.

Internasjonalt

Kurset «Media and the Cold War» er primært retta mot utanlandske studentar, og undervisninga er på engelsk.

– Vi har hatt studentar frå ei rekkje land i Europa, og det er spennande å ha studentar frå land frå begge sider av den kalde krigen sine konfliktlinjer. I oppgåvene studentane skriv får vi interessante innblikk i korleis media i ulike land på ulikt vis dekte til dømes boikotten av OL i Moskva i 1980. Dette vart sjølvsagt framstilt svært ulikt i land som Vest-Tyskland og DDR. Mange studentar hevdar at dei lærer meir om sine eigne lands historie her i Volda enn det dei har gjort i heimlandet.