Fleire utan arbeid i Ørsta og Volda

Nyheiter

Ved utgangen av januar var det 2,8 prosent heilt utan arbeid i Ørsta. Det er ein auke sidan årsskiftet, men langt færre enn på same tidspunkt i fjor.

Dette er ei generell trend for dei fleste kommunar i Møre og Romsdal. Fylkesdirektør Stein Vetland i Nav kommenterer at det er vanleg at arbeidsløysa stig frå årsskiftet. Det har samanheng med at mange arbeidskontraktar går ut ved årsskiftet.

I heile Møre og Romsdal var det ved utgangen av januar 2,8 prosent heilt utan arbeid.

I Ørsta er altså heilt likt med gjennomsnittet. Det var 108 menn og 49 kvinner heilt utan arbeid ved utgangen av månaden. Det var 35 fleire enn for ein månad sidan, men samstundes 31 færre enn på tilsvarande tidspunkt i fjor.

I Volda var 97 personar heilt utan arbeid ved utgangen av januar. Det var 70 menn og 27 kvinner. Dette utgjorde 2,1 prosent av arbeidsstyrken. Det var femten fleire heilt utan arbeid ved utgangen av januar enn for ein månad sidan, men 32 færre enn for eitt år sidan på same tidspunkt.

I Møre og Romsdal er det 1.165 færre arbeidsledige enn for eitt år sidan. Eit slikt fall i arbeidsløysa har det ikkje vore i fylket sidan 2005 og 2006, ifølgje Vetland.