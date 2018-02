Ørsta- Volda 1–0

Nyheiter

Så viser det seg at 54 prosent av dei spurte på Bjørke og Viddal framleis vil vere ørstingar. «Fylkesmannen må følge opp dette fleirtalet», uttalte ordførar Stein Aam, etter det som er freistande å innkassere som ein valsiger for Ørsta.

Så er det berre det at dette ikkje er ei folkeavrøysting. Det er ei innbyggjarundersøking, og det handlar om meir enn kor mange som seier ja og kor mange som seier nei. To faktorar er spesielt viktige. Den eine er alder, den andre er geografi. Er det slik at dei unge vil til Volda, medan dei eldre vil vere i Ørsta? Og er det slik at dei som bur i Skjåstaddalen vil til Volda, medan dei ved fjorden framleis vil vere i Ørsta?

Det er ikkje vanskeleg å forstå at ein ung barnefamilie i Skjåstaddalen vil bli voldingar. Dei kjem til å ha borna sine i skular og barnehagar i nye Volda, og ønskjer å ha stemmerett der, slik at dei kan vere med å påverke politikken.

Men for eldre folk på Viddal, Leira og på Bjørke er kanskje banda til Ørsta og Hjørundfjorden så sterke og gode at dei ikkje kan tenkje seg noko endring. Samstundes er det klart at Ørsta vil tape store inntekter frå Tussa dersom Bjørke og Viddal vert ein del av Nye Volda. Dette er eit økonomisk argument som talar imot grensejustering.

Ørsta har vunne første runde, men det er fleire. Fylkesmannen sine folk vil nok analysere det innsamla materialet grundig, for å sjå om det er skilleliner som kan vere argument i den eine eller andre retninga.

Det må kome gode argument på bordet for at fylkesmannen kan kome med ei tilråding som går imot ønsket til fleirtalet i Bjørke og Viddal krins. Men det vert spennande å sjå om det dukkar opp ei mellomløysing, slik det gjorde i grensejusteringa for Hornindal. Her vart størstedelen av den vurderte krinsen verande i Hornindal, medan området nærmast dagens kommunegrense vert flytta til Stryn.