Inviterer til klesbytedag

Nyheiter

Bente Hjertenæs i Kirkens Nødhjelp håper at mange vil levere kle til klesbytedagane i Ørsta. Dei er komande fredag og laurdag, og onsdag og torsdag vert det invitert til innlevering i lokala til Petter Myklebust, overfor Stil & Stemning.

Det er Kirkens Nødhjelp og Framtiden i våre hender som saman arrangerer klesbytedagen. Det er tredje gong denne hendinga vert halden.

Inntektene frå klesbytedagen går til humanitære prosjekt. I år går pengane til Kirkens Nødhjelp sitt arbeid på Haiti, der det har vorte bygt nye og sterke hus etter jordskjelvet for nokre år sidan.

– Husa stod då orkanen kom sist haust. Men det er framleis behov for å byggje opp vassforsyninga og sanitæranlegg for å gjere hygienen betre, seier Hjertenæs.

Framtiden i våre hender har jobba mykje med problema med klesproduksjon og klesforbruk. Ifylgje Forbrukarrådet vert tekstilar vurdert som det fjerde mest miljøbelastande forbruksområdet, etter bustad, transport og mat.

Den største miljøpåverknaden kjem oftast under klesproduksjonen, og tekstilarbeidarane er spesielt utsett for helseskadelege kjemikaliar, dei har ofte dårleg løn og kritikkverdige arbeidsforhold. Nye klede har størst utslepp av kjemikaliar, og dette vert slept ut i miljøet under bruk og vask. Det å kjøpe brukt har dermed både helse, økonomi og miljøgevinst, heiter det frå Framtiden i våre hender.

Arrangørane presiserer at det er damekle som skal seljast på klesbytedagane.

– Vi ynskjer ubrukt tøy som ligg i skapet, og som kan få nye eigarar. Vi ynskjer ein kvalitet litt over loppemarknad-standard. Det skal vere kle som damer føler seg ok i, seier Hjertenæs.

Ho oppmodar både om å leve inn kle, og ta turen for ein handel fredag eller laurdag.

– Fair Trade stiller også med kaffi og varer, og folk kan også leggje av eit kafebesøk hos Fugl Føniks, seier Hjertenæs.