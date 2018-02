Skal selje 400 fastelavnsris

Nyheiter

Ørstavik Sanitetslag har ein lang tradisjon med å selje fastelavnsris, og inntektene frå dette salet og frå andre inntektsgjevande tiltak har gått til mange lokale tiltak. Det er ikkje få hundre tusen kroner sanitetsdamene har gjeve vekk.

Halvparten av inntektene

I år er det elevane i Ørsta og Volda Ballettskule som skal selje fastelavnsrisa for sanitetsdamene, og då får ballettskulen halvparten av inntektene. det vert ti tusen kroner viss alle risa går ut.

– Det er ein vinn-vinn-situasjon for begge partar, seier Marianne Myklebust.

Fastelavn er søndag 11. februar, og salet av risa startar torsdagen før, altså 8. februar. Det vil verte sal på dørene i Ørsta og på Sæbø.

– Vi håper ballettskuleelvane vert tekne godt i mot, og at folk kjøper ris for å støtte oss. Og fastelavnsrisa er jo også eit fint og fargerikt vårteikn, seier Turid Åmbakk.

Litt mannfolkhjelp

Sanitetsdamene er takksame overfor alle dei som har hjelpt til med å lage til risa.

– Vi vil spesielt takke Finn Henrik Engeset for at vi også i år fekk vere på verkstaden hans for å knyte ris. Takk også til den andre mennene som hjelpte oss med knyte risa, seier Åmbakk.

Prisen på fastelavnsrisa er den same stabile. Han er på femti kroner per ris.

Dei siste åra er det mange som har teke i mot pengar frå Ørstavik Sanitetslag. Og pengane har gått til tiltak for folk i alle aldrar.

Det har vorte gjeve pengar til Sansehagen ved Ørstaheimen, til flygel til kyrkja, til Kiwihallen, og no seinast til møblar og inventar til det nye legesenteret.

– Saniteten har sett spor etter seg på bygdene våre, seier Åmbakk.

Men det er ikkje fritt for at sanitetsdamene ser med litt uro på framtida for Ørstavik Sanitetslag.

– Det er på hekta for laget, for vi som er medlemmer og aktive no kan ikkje halde på for alltid, seier Åmbakk.

Ho og dei andre sanitetsdamene håper difor at nye og yngre folk vil ta kontakt, og vere med i laget.

– Vi ynskjer alle velkomne til å vere med på eit viktig arbeid, seier Åmbakk og damene i Ørstavik Sanitetslag.