Kjøper rekneskapsfirma

Nyheiter

SpareBank 1 Regnskapshuset held fram å vekse på Sunnmøre, og får nå 55 medarbeidarar med bred kompetanse fordelt på seks kontor i Volda, Ørsta, Ulsteinvik, Hareid, Ålesund sentrum og på Moa. Oppkjøpet av Spjelkavik Regnskap vidarefører Regnskapshusets satsing som starta lokalt i 2013, og der også SpareBank 1 Søre Sunnmøre vart medeigar i 2016, heiter det i ei pressemelding frå selskapa.

– Med dei tilsette i Spjelkavik Regnskap med på laget har ei viktig brikke falle på plass for vidare vekst i Ålesund og resten av Sunnmøre. Her finnes det ingen tydeleg marknadsleiar som har gått i bresjen for å utvikle bransjen og marknaden. Vi ønsker å vere ein viktig ressurs for næringslivet og bidra til å utvikle våre kundar, seier regiondirektør Hege Karete Hamre i SpareBank 1 Regnskapshuset.

Ny kompetanse og teknologi

– Regnskapshuset kjem til å nyte godt av lokalkunnskapen vår, mens vi vil verdsette tilgangen på enda meir spesialisert kompetanse i økonomifaget. Samtidig er Regnskapshuset langt framme på teknologi. Det trur eg kundane kjem til å sette pris på, seier dagleg leder Siv Anita Vassli i Spjelkavik Regnskap.

– Skal ein tilby kundane moderne teknologiske løysingar, og tung kompetanse på område som skatt, avgift, moms og lønn, trengst musklar til å klare eit skikkeleg løft. Derfor var det naturleg for oss å finne ein samarbeidspartnar som ikkje berre har kompetansen vi trenger for å komme oss vidare, men også har den finansielle styrken som skal til for å møte morgondagens kundekrav, seier fagansvarleg Anita Sjåstad.

Saman eig de kvar sin halvpart av aksjane i Spjelkavik Regnskap. Begge blir med vidare. Selskapet vart etablert i 1985, og omsette i fjor for i overkant av 22 millionar kroner.

To kontor i Ålesund

– Siv Anita held fram som avdelingsleiar og Anita som fagleg ansvarleg. Vi ser også at lokaliseringa ved Moa er god. For oss er det viktig å vere til stades lokalt, og i ein by med Ålesunds demografi er det naturleg å ha kontor både i Spjelkavik og Ålesund sentrum, seier Hege Karete Hamre.

SpareBank 1 Regnskapshuset er ein av landets største aktørar innan rekneskap og økonomisk rådgiving, og er leiande i bransjen i Trøndelag og Møre og Romsdal. Kundeporteføljen består nå av over 8500 kundar. Til saman har SpareBank 1 Regnskapshuset nær 400 tilsette fordelt på 38 kontor. SpareBank 1 Regnskapshuset SMN er eid av SpareBank 1 SMN (95,2%) og SpareBank 1 Søre Sunnmøre (4,8%)