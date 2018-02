Homo-seminar på Ørsta bedehus

Nyheiter

Organisasjonane vil drøfte kva utfordringar ein likekjønna ideologi har for barn, familie og samfunn.

- For eitt år sidan vart det vedteke i Kyrkjemøtet å opne opp for ein likekjønna vigselsliturgi og dermed ny lære om ekteskapet i Den Norske Kyrkja. To menn eller to kvinner kan no gifte seg i kyrkja. Det tradisjonelle og det nye synet på ekteskapet skal no vere likestilte i undervisning og praksis, heiter det i eit lesarinnlegg som stod i papirutgåva til Møre-Nytt laurdag.

Laurdag 24. februar blir det ein open seminar-dag om utfordringar og konsekvensar i kjølvatnet av vedtaket i Kyrkjemøtet.

- Med utgangspunkt i Bibelen og to dyktige foredragshaldarar er alle velkomne til ein interessant samling med spørsmål som desse: Har læra om ekteskapet i Bibelen gått ut på dato? Har barn ein Gud-gjeven rett til sin eigen far og mor? Kva konsekvensar kjem med den radikale kjønnsideologien? Visste Paulus nok om homofili til å skrive om det i Bibelen? Korleis møte seksuelle minoritetar på ein god måte?, heiter det i lesarinnlegget frå organisasjonane.

Foredragshaldarene er Øivind Benestad og Bjørn Helge Sandvei. Dei har begge, i mange år, vore aktive i den offentlige debatten rundt samlivsetikk. Benestad er teolog og dagleg leiar for Stiftelsen MorFarBarn. Sandvei er tidlegare lektor på Menighetsfakultetet og er forøvrig sjølv homofil. Han vil også dele frå livet sitt, og snakke om kvifor han vel å ikkje leve ut homofil seksualitet.

- Arrangørane, nettverket Frimodig Kirke og Stiftelsen MorFarBarn, ser fram til undervisning i ein respektfull atmosfære, med opning for spørsmål og kommentarar frå salen. Med ein rimeleg inngongsbillett, der mat er inkludert, blir det mogleg for kven som helst å ta del i dette seminaret, heiter det i lesarinnlegget.