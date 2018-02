– Slik vil vi ha det

Nyheiter

Ørsta ungdomsråd besøkte levekårsutvalet sitt møte onsdag, der dei presenterte ulike tiltak for å nå sin visjon om «Draumebildet». Korleis har ungdomane det i Ørsta, og kva kan gjerast for at alle skal ha det bra? Dette er spørsmål dei unge har jobba med etter at det i fjor vart lagt fram resultat frå Ungdata-undersøkinga, som mellom anna viser at mange unge opplever stort press for å meistre kvardagen. Fleire skulkar skulen, fleire er misnøgde med helsa si, og fleire opplever depressivt stemningsleie og drikkepress m.m. Sidan undersøkinga vart presentert har ungdomsrådet vore ute til ungdomsskulane i Ørsta for å jobbe vidare med saka, og finne løysingar for å betre kvardagen til dei unge. Niandeklassene har kome med sine ønske og draumar for framtida. Innspela skal med i den nye levekårsplanen som er under utarbeiding. Prosjektet med ungdomane er leia av folkehelsekoordinatoren i kommunen, saman med ungdomsrådet.

Vartdal ungdomsskule

I levekårsutvalet tok ungdomane ordet og presenterte ulike draumar elevar ved deira skule har. Eir Kjærbech presenterte resultata for Vartdal ungdomsskule.

– Draumebildet vårt er at ingen skal ha dårleg sjølvkjensle, alle skal ha nokon å vere med, og vi skal ha eit godt utemiljø. Vi vil at folk skal kunne vere seg sjølve, gå i dei kleda dei vil og seie det dei meiner, og at dette vert respektert av medelevar, sa ho.

Nokre av tiltaka for å nå dette målet, handlar om at ungdomane må gå i seg sjølve og tenke meir over korleis dei oppfører seg mot andre. Mellom anna dette med å vere hyggjelege med kvarandre, gje kvarandre kompliment og skape fleire sosiale møteplassar. Då hentar dei også fram behovet for eit betre busstilbod.

Sæbø ungdomsskule

Ved Sæbø ungdomsskule er draumebildet at alle har det bra og har nokon å vere saman med i friminutta, fleire møteplassar på Sæbø, med ein eigen stad for motorinteresserte. Også her handlar det om eit betre busstilbod for å enklare kunne vere med på aktivitetar, til dømes på Kaihuset i sentrum. Dette temaet engasjerte dei unge stort.

Ørsta ungdomsskule

For elevane ved Ørsta ungdomsskule var det å ikkje sende stygge meldingar på Snapchat og liknande eit viktig tema. Mobbing via sosiale medium er ikkje ein del av deira draumebilde. Dette handlar om å føle seg utestengd og aleine. Dei trekk også fram at dei vil ha bukt med baksnakking og utestenging, slutt på kroppspress, og at dei vil ha eit miljø der alle kjenner seg velkomne og kan snakke med alle. Også dette med valdtekt var teke fram som eit punkt. At alle skal respektere kvarandre for slik dei er og korleis dei ser ut.

Og korleis nå dette draumebildet?

Leiar i ungdomsrådet, Elise Stokken seier at alle ungdomane må jobbe med seg sjølve og sine eigne haldningar, og stå opp for dei som vert utsett for negative ting. Konkrete tiltak kan vere å opprette ein mobbestasjon, der terskelen for å varsle om nokon har opplevd noko eller sett noko, vil vere låg. Eit anna konkret tiltak var å innføre å gje kvarandre kompliment (fem om dagen), få organisert fleire aktivitetar og møtestadar, som igjen kan vere tiltak for å motverke mobbing og utestenging.

Fleire av draumebilda tok opp tilhøve ved skulen. Desse var m.a. opptekne av at dei ønskjer meir praktiske fag. Vidare var det ønske om varm mat i kantina, lengre skuledag slik at elevane får gjere lekser på skulen, og fleire sosiale kveldar på skulen.