Vekst for sanitetskvinnene etter 45 år med nedgang

– Vi er inne i ein viktig snuoperasjon som gir resultat og har bevist at vekst i medlemstalet er mogleg. 2017 vart historisk ved at organisasjonen avslutta året med fleire sanitetskvinner enn året før. Dette etter 45 år med dalande medlemstal. Medlemmer gir oss musklar til å jobbe for betre helse hos kvinner og barn og for eit likestilt samfunn, seier generalsekretær Grete Herlofson i Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) i ei pressemelding.

Inntekter frå sal av fastelavnsris er avgjerande for å kunne styrkje arbeidet, meiner ho. I år forventar organisasjonen å selje fastelavnsris for om lag 12 millionar kroner.

Søndag 11. februar er det fastelavn og bjørkeris skal pynte opp og setje farge i mange tusen norske heimar.

Dei 650 lokalforeiningane i organisasjonen lagar i desse dagar fastelavnsris som bidrar til å finansiere forsking som gir viktig kunnskap om kvinnehelsa. Dei siste 15 åra har organisasjonen gitt over 150 millionar kroner til forsking på kvinnehelse og livsvilkåra deira, der sal av fastelavnsris er den viktigaste inntektskjelda.

– Alle områda der jenter og kvinner dominerer, blir dessverre underprioritert både når det gjeld forsking og behandling. På bakgrunn av undersøkingar og forskingsmateriale, har vi i dag meir enn nok grunnlag til å fastslå dette, seier Herlofson.

Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) vart etablert i 1896. Med 41.500 medlemmer er N.K.S. Noregs største kvinneorganisasjon.