Forbode å fore hjorten

Nyheiter

Mange stader i landet er det krevjande forhold for hjortedyra no. Mykje snø og minusgrader gjer det vanskeleg å finne mat. Det kan vere freistande å leggje ut epla som ikkje vart ete denne veka, men husk at du utset dyra for smitterisiko viss du gjør det.

Det er forbode å leggej ut fôr og slikkesteinar til ville hjortedyr i hele Norge.

– Eit av de viktigaste tiltaka du kan bidra med for å hindre at den dødelege sjukdommen skrantesjuke spreier seg, er å syte for at dyr ikkje samlar seg rundt matfatet i hagen, heter det frå Mattilsynet.

Sjukdommen vert spreidd ved kontakt mellom hjortedyr og frå miljøet dei beveger seg i. Stader der hjortevilt samlast, som fôringsplassar, aukar kontakten mellom dyr, og dermed aukar smitterisikoen. Skrantesjuke er 100 % dødeleg for dyra som blir smitta, det finst ingen vaksine eller behandling. Sjukdommen smittar via spytt og urin, og skaper store lidingar for dyr som blir sjuke og utviklar symptom.

Løyve til kortvarig nødfôring

– Vi ser at det kan oppstå vanskelege situasjonar for dyra som ikkje finn mat når det blir liggjande mykje snø. Derfor kan vi opne for fôring dersom forholda tilseier det, men dette gjeld berre i område der vi ikkje har funnet skrantesjukesmitte, heiter det frå Mattilsynet.

Dei oppmodar om å ta kontakt viss du er uroa for dyra i nærområdet ditt. Hos Mattilsynet får du informasjon om dette.