Historia bak Kjellen

Nyheiter

Thomas N. Ryste er gründer av KLYPA, og dagleg leiar i Ryste Entertainment AS.

I 2008, sa Ryste opp ein sikker jobb i banken, for å satse for fullt på jobben som entertainer med Klypa. I dette foredraget skal han fortelle om historia bak, og du får eit unikt innsyn i livet bak kulissene. Du får sanninga om korleis det er å leve eit slik liv, der ein må være tilgjengeleg 24/7, ein må alltid vere klar for nye utfordringar, og halve året er ein vekke frå familia på jobb. Korleis balanserar ein eit slikt yrke med familieliv? Ryste fortel si historie, ærleg og utan filter.

Næringskonferansen Søre Sunnmøre Desse kjem til Ørsta - Laget er toppa for høgste divisjon i konferanse-eliten.

Ryste er ein arbeidsom, kreativ, og engasjert mann, som finn løysingar der andre gir opp. Det er aldri kjedeleg rundt denne mannen, og ein veit aldri kva som ventar bak neste sving.

Fire nye namn klare for Ørsta Næringskonferansen Søre Sunnmøre får besøk av Eldar Sætre, Pål Ringholm, Kadafi Zaman, Oddgeir Garnes og Knut Steinnes.

Dette er ei historie om ein mann med ein idé, som starta med blanke ark, og eit mål om å reise Noreg rundt med showet og figurane sine. I dag har Thomas/Klypa mange hundre tusen fans, og kor mange som har sett showa hans, har ein mista tellinga på for lenge sidan. Han reiser landet rundt på turnê, og har vore stort sett i alle krikar og krokar av landet og spelt. Ein kan trygt sei at han har nådd målet sitt- men, som alle med store visjonar, så endrar måla seg etterkvart som dei vert oppfylt, og Ryste har alltid nye mål i sikte.