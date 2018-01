Fleire vil ha lettare vinar

Nyheiter

– Kvitvin, rosévin og musserande vinar har i større grad har vorte heilårsvinar. Og kundane er i større grad enn før opptekne av drikke med mindre sukker, opplever polstyrar Anne Karin Brautaset Bae.

Polutsalet på Amfi-senteret i Ørsta selde 152.330 liter i fjor, drikke både med og utan alkohol. Salet er om lag som i 2016, og har for første gong flata ut samanlikna med andre år.

– Det er nok mange årsaker til dette. Totalt sett gjekk salet på Amfi tilbake i fjor, Coop-butikken forsvann frå Amfi, i tillegg har Amfi etablert seg på Nordfjordeid, og ein skal ikkje sjå bort frå at vi no har færre nordfjordingar innom polutsalet vårt, vurderer Brautaset Bae.

Populært

Svakvin er framleis mest populært mellom kundane, og raudvin utgjer det største volumet. Polutsalet selde nesten 76.000 liter raudvin i fjor. Det er godt over dobbelt så mykje som kvitvin. Og frå kva land vel kundane raudvin frå Ørsta-polet? Jau, Italia er den store vinnaren, med Frankrike og Spania på plassane bak.

– Mange kjøper vinar frå vindistriktet Valpolicella i Veneto i Nord-Italia som produserer m.a. Amarone og Ripasso. Men fleire enn før vel raudvinar frå Toscana gjerne fordi denne vinen er friskare og har mindre søtleik enn andre vinar. Vi ser også at mange produsentar har redusert sukkerinnhaldet i vinnane som følge av endringane i etterspurnad, ikkje berre her til lands men også i resten av verda fortel Brautaset Bae. Ho opplever også auka interesse for økologisk vin i ei tid då mange er meir medvitne kva dei fyller i glaset.

For brennevin var det i fjor ein liten nedgang. Det var det derimot ikkje for dei alkoholfrie variantane som aukar mykje i popularitet. Vareutvalet er no langt større for dei alkoholfrie alternativa enn for nokre år sidan.

– Det finst i dag mange gode norske produsentar av alkoholfri drikke, ikkje minst sider og fruktvin. Vi har auka salet av sider som har vorte eit veldig trendy produkt, og eplesider frå t.d. Hardanger er veldig populært. Folk er opptekne av kortreiste varer, erfarer polstyraren.

Sider er også god til mat.

– Somme i Ørsta valde sider til julematen denne jula. Vi har fått gode tilbakemeldingar frå kundar som følgde råda våre og prøvde sider til pinnekjøtet, fortel Brautaset Bae.

Også sterkøl er ein favoritt mellom mange, spesielt menn i alderen tjue til førti år. Mange kundar er opptekne av sterkøl frå småskalaprodusentar, både norske og utanlandske, registrerer Bae.

– Mange er interessert i bryggjekunsten, og mange stader er der etablerte miljø for slikt, og i Ørsta satsar dei jo på eigen ølfestival, registrerer polstyraren.

Opningstider

Frå 1. februar vert det nye opningstider på polutsalet i Ørsta. Og frå måndag til torsdag vert opningstida utvida med ein halvtime. Dette kan gjerast innan dei rammene som ligg i dag. Fredag og laurdag vert opningstidene som før, opplyser Anne Karin Brautaset Bae.

Nye opningstider gjeld også for polutsalet i Volda som i fjor selde 137.984 liter, og såleis hadde ein liten auke. Også der er trenden den same som i Ørsta der raudvin er bestseljar, men der lettare vinar aukar i sal.