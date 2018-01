- Vil halde fram med skyssbåten

Nyheiter

- Nye Volda kommune er klar til å tre inn i den avtalen Ørsta kommune har med Christian Gaard Bygdetun AS. Vi legg stor vekt på å ikkje medføre dårlegare tilbod til Bjørke, seier ordførar Jørgen Amdam i Volda kommune til Møre.

Christian Gaard Bygdetun tok over drifta av skyssbåten i Hjørundfjorden i fjor sommar. I Ørsta kommune fryktar dei for drifta av skyssbåten av Viddal og Bjørke krins vel å gå over til Nye Volda kommune.

- Dei forpliktingane Ørsta kommune har overfor Bjørke i dag vil vi overta. Det skal dei ikkje dere bekymra for, seier ordførar Stig Olav Lødemel i Hornindal kommune.

Ifølgje Møre skal Nye Volda kommune vere i dialog med Fylkesmannen i Møre og Romsdal rundt skyssbåten.