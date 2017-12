Strynefjellet opnar truleg i dag

Rv 15 Strynefjellsvegen har vore stengd på grunn av snøskred sidan 1. juledag.

I dag har det vore geolog og gjort vurderingar på staden, og no er vegen venta opna kl. 12.00, opplyser Statens vegvesen til Fjordingen.

- Det vert no arbeidd med å frese opp vegen, seier Lars Erik Karlsen, prosjektleiar drift og vedlikehald i Statens vegvesen, til Fjordingen.



Fleire som har reist til Austlandet eller frå Austlandet til Ørsta/Volda, har i staden køyrt om Romsdalen i jula. No er det altså håp om ei vesentleg kortare reistid når riksveg 15 over Strynefjellet opnar igjen.