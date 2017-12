Håp i ei gryte – gir mat til trengande

Frelsesarmeen i Volda er inne i si mest hektiske tid på året - jula. Standhaftig står dei der i heile desember, midt mellom alle dei handlande i Ørsta og Volda, og samlar inn pengar - håp i ei gryte kallar dei det. Julegryta til Frelsesarmeen sørgjer for mat til dei som har lite å rutte med.

– Vi har pakka nesten 100 posar med mat. Dei har vi fordelt til mellom 45 og 50 enkeltpersonar og familiar i Ørsta og Volda, fortel major Marie Alnes, for høvet utplassert ved julegryta på Spinneriet i Volda.

– Givargleda er stor. Vi har fått inn over 70.000 kroner, fortel ho.

Pengane går til julemat og andre ting som folk treng. Nyttårsaftan har dei invitert til selskap med koldtbord. Her er det påmelding for dei som ønskjer å vere med. Pengane skal også gå til ulike tiltak resten av året. I all hovudsak handlar det om å gi nødvendige ting til dei som ikkje har råd sjølve.

– I år har vi også fått god hjelp frå Kiwi Røysbakken. Dei har hatt ståande framme eit par handlevogner der folk har kunne lagt frå seg ulike varer som dei ønskjer å gi vekk. Det har vore stor givarglede også der. Vi fordeler så godt vi kan, fortel Alnes.

Dei kjøper inn pinnekjøt, juleskinke og karbonade, ulike sortar pålegg, frukt og grønt, dessertar og litt julesnop.

Dei har kontakt med rus- og psykiatritenesta i Ørsta og Volda, og dei hjelper til med å dele ut søknadsskjema slik at folk kan søke om å få det vesle ekstra til jul. Andre tek direkte kontakt med dei og bed om hjelp.

– For nokre er det første gongen dei tek kontakt med oss. Andre har fått hjelp fleire gonger. Det vi trur er at det er eit større behov enn det vi har klart å nå tak i. Det er ikkje lett å plukke opp alle. Då oppmodar vi folk om å vere frimodige og ta kontakt. Det kan vere eit stort steg for mange, men vi er her for å hjelpe.

Alnes er tilsett i Frelsesarmeen. Til saman i Volda er dei seks aktive. Dugnad er eit stikkord. Motivasjonen, fortel Alnes, ligg i det å kunne hjelpe andre.

– For meg er det eit privilegium å ha ein slik jobb. Eg er i Guds teneste og ønskjer å formidle det Gud har gitt til meg gjennom Jesus. Jesus løfta opp dei som var nede, og han såg dei som sleit. Det er ein bodskap og ein motivasjon eg lever etter.