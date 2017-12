Rv 15 Strynefjellsvegen er stengd på andre døgnet på grunn av fare for ras. Dette har skapt vanskar både for tungtransporten og for juletrafikken ved at folk har måtte velje alternative køyreruter.

Vesle julaftan ettermiddag opplyser vegsentralen av vegen ikkje vert opna i dag ( laurdag)