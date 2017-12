I løpet av onsdag ettermiddag vert Parkvegen ved Nekken i Ørsta sentrum stengt for gjennomgangstrafikk.

Årsaka er anleggsarbeidet som no er i gang. For om lag ei veke sidan vart det sett i gang arbeid for å sikre vegen mot Vikeelva. Vegvesenet vurderer grunnen som utrygg før anleggsarbeidet er ferdig.

Onsdag kom det også inn ein del vatn i anleggsområdet.