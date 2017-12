Volda vil gi Ørsta bompengesjokk

Det bryggjer om til strid mellom Ørsta og Volda om bompengepakken som skal finansiere Voldatunnelen. Eit sentralt spørsmål er kvar bommane skal stå. I eit forutkast er bommane plasserte i Volda, mellom anna mellom Volda og Ekset/Mork. Men no vurderer Volda å krevje ei løysing som fører til at at ørstingane bidreg meir. Bakgrunnen er Ørsta ønskjer at ei framtidig utbygging av Ørstafjordkryssing skal koplast til bompengepakken.

–Vi kjem til å leggje fram tre alternativ for det vidare arbeidet. Anten vert det bom i Hovdebakken i Ørsta og bom i Volda, og vi fortset arbeidet med ein felles bompengepakke, eller så held Volda fram åleine, seier ordførar Jørgen Amdam i Volda til Møre.

Dette kom fram i ei orentering til formannskapet tysdag. Ørsta og Volda skal med det første ha samtalar om den felles samferdslepakken, som også inkluderer fleire tiltak langs E39 mellom Ørsta og Volda.