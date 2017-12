Jan Ove Tryggestad i Stranda kommune seier at det er interessant med samanslåing med Ørsta og Volda kommunar. Det er NRK Møre og Romsdal som melder dette. Tryggestad vil starte samtalar om å bygge ein felles kommune. Samtidig understrekar ordføraren at dette ikkje betyr at det kan vere aktuelt med ei samanslåing med Sykkylven for Stranda kommune.