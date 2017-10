Kort møte for Eldbjørg

– Dette er det kortaste kommunestyremøtet eg har vore på, sa Eldbjørg Tvergrov med eit smil etter å ha røysta for auka låneopptak til VØR i kommunestyret.

Sp-veteranen vart kalla inn som vara for Jon Helge Bjørndal, for han var ugild i saka som styreleiar for VØR.

Og då det ikkje var nokon som tok ordet i saka, vart Tvergrov si deltaking i kommunestyret på om lag 15 sekund.

Kommunestyret vedtok å heve VØR si låneramme til 100 millionar kroner.