Legendarisk band gjer come-back

– Dette skal verte utruleg løye. Chorda var eit band som turnerte Sunnmøre og Nordfjord, og var svært populære, seier Erna Tømmerbakk.

Ho fekk for ei tid tilbake kontakt frå Kåre Nytun, som spelte i Chorda. Han foreslo at gjengen i Chorda kanskje kunne samlast, og spele til inntekt for å skaffe pengar til reparasjonsarbeidet som står att etter storflaumen i Barstadvik i fjor sommar. Han hadde då vore i kontakt med grunneigarlaget som var positive til ideen.

– Mykje godt er gjort, men det står att noko oppe ved «Sætra». Vi synest dette var ein så god ide, at vi bestemte oss for å finne ein dato som passa for bandmedlemmene, og skipe til ein god gammaldags dans på Samhald, fortel Tømmerbakk.

Storflaumen i august i fjor herja i Barstadvik. Særleg oppe i setreområdet var øydeleggingane store.

– Difor er vi glade for at Chorda stiller gratis for å medverke til å skaffe midlar til det vidare arbeidet, seier Tømmerbakk.

Ho minnest så vidt at ho sjølv var på dans med Chorda i ungdomstida.

– Det var orkesteret som folk dansa til på den tida, fortel Erna.

Medlemmene i bandet var Kåre Nytun, Magne Romestrand Nils Inge Nybø frå Barstadvik og Kjartan Vartdal frå Nordre Vartdal.

– Kjartan har ikkje høve til å delta, og i staden vert Åge Nybø med, fortel Tømmerbakk.

Dansen vert komande laurdag på Samhald, og det vert kravd påmelding for å vere med, då det er eit lukka arrangement.

– Og påmeldingane har alt byrja å kome. Påmeldingsfristen er onsdag, fortel Tømmerbakk.

Bandmedlemmene tek danseoppdraget så alvorleg at dei vil samlast tidleg denne veka for å øve.

– Det treng dei heilt sikkert! Seier Erna med ein latter, og legg til:

– Dette er like stort som om Beatles skulle ha stått opp igjen.